Unilever Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Dividendenrendite von Unilever liegt aktuell bei 3,92 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,93 Prozent in der "Persönliche Produkte"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Unilever mit 13,48 bewertet, was 69 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 43,98. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Analysten bewerten die Aktie von Unilever langfristig als "Gut". Von 18 Analysten erhielt die Aktie vor kurzem 4 gute und 1 neutrale Bewertung. Obwohl keine neuen Bewertungen im letzten Monat vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 4412,5 GBP, was einer Erwartung von 18,36 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher ebenfalls als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Persönliche Produkte"-Branche hat Unilever in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,94 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 28,65 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -34,59 Prozent im Branchenvergleich und einer Unterperformance von 13,59 Prozent im Sektorvergleich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.