Unilever Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Unilever wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40,4 Punkten, was bedeutet, dass die Unilever-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Unilever weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 53,74, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Unilever beträgt derzeit 3,92 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3,31 Prozent liegt. Daher erhält Unilever eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Unilever als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 17,96 insgesamt 61 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 45,48 im Segment "Persönliche Produkte". Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Unilever mit einer Rendite von -1,73 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die mittlere Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei 11,7 Prozent, während Unilever bei 13,43 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Unilever in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.