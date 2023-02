Unilever Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

An der Börse London notiert die Aktie Unilever am 18.02.2023, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 4267.5 GBP. Die Aktie der Unilever wird dem Segment "Persönliche Produkte" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Unilever auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Unilever weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,7 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Persönliche Produkte") von 2034,39 %. Mit einer Differenz von lediglich 2030,69 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Unilever-RSI ist mit einer Ausprägung von 27,59 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 44,82, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Unilever erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,35 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche sind im Durchschnitt um 0,19 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +10,16 Prozent im Branchenvergleich für Unilever bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,71 Prozent im letzten Jahr. Unilever lag 7,65 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.