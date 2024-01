Unilever Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Unilever liegt derzeit bei 13,36, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was Unilever eine "Gut"-Bewertung einbringt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Unilever in den letzten Tagen überwiegend negativ. Von insgesamt 14 Tagen waren 13 Tage negativ und nur einer positiv. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Trotzdem gab es mehrheitlich positive Handelssignale, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhalten Anleger daher eine "Neutral"-Bewertung für die Stimmung gegenüber Unilever.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Unilever liegt auf 7-Tage-Basis bei 28,99 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Unilever daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Unilever liegt derzeit bei 3,72 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,06 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz führt dies zu einer "Neutral"-Einschätzung in diesem Bereich. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglichen Schwankungen unterliegt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.