Unilever Aktie: Das kann keiner glauben

Die Dividendenrendite für Unilever beträgt derzeit 3,92 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3,31 Prozent liegt. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher neutral.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Unilever war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An fünf Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an acht Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer schlechten Einschätzung der Aktie führt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Unilever-Aktie als unterbewertet angesehen, da das KGV von 17,96 insgesamt 61 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 45,48 im Segment "Persönliche Produkte". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine gute Einstufung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten darauf hin, dass Unilever eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz aufweist und eine negative Stimmungsänderung verzeichnet. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "schlecht" in diesem Bereich.