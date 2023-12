Unilever Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Negativer Social-Media-Trend, reduziertes Interesse von Anlegern und eine "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion belasten die Unilever-Aktie. Die Dividende ist im Vergleich zum Aktienkurs positiv, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt einen ähnlichen Trend für die letzten 200 und 50 Handelstage, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Von insgesamt 5 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 3 "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht", was in der Gesamtbewertung zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4337,5 GBP und deutet auf ein Potenzial von 8,76 Prozent Wachstum hin. Zusammenfassend wird Unilever von den Analysten als "Gut" bewertet.