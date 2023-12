Unilever Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Unilever: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Unilever liegt bei 3,72 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,05 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analysteneinschätzung für Unilever ist insgesamt positiv, da in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4412,5 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 17,49 Prozent entspricht. Somit erhält die Unilever-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Unilever-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 74,87, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 69,68 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Unilever-Aktie daher als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass Unilever in der Vergangenheit eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Unilever eine neutrale bis positive Gesamteinstufung basierend auf der Dividendenrendite, der Analysteneinschätzung, dem Relative Strength-Index und dem Sentiment.