Unilever Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit ins Verhältnis. Wenn wir den RSI für Unilever auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 20,64 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Unilever derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Unilever auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab jedoch auch positive Themen, die an drei Tagen dominierten, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion dagegen vor allem von positiven Themen geprägt. Basierend auf statistischen Auswertungen der historischen Daten ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Unilever-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 4,86 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unilever mit 13,36 um 70 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" (44,02) bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.