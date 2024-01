Unilever Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Die technische Analyse der Unilever-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 4044,23 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3860 GBP, was einem Unterschied von -4,56 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 3826,11 GBP wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,89 Prozent Abweichung) liegt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Unilever-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Unilever in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit sechs negativen und sieben positiven Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, weshalb die Stimmungsanalyse zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Unilever nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Derzeit zeigt die Stimmung bezüglich Unilever keine wesentliche Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien scheint jedoch abzunehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Unilever daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.