Unilever Aktie: Wann tut sich was?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Unilever hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Trotz einiger positiver Themen an drei Tagen dominierte an den meisten Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen im Fokus der Anleger, was heute zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Allerdings ergaben tiefgehende und automatische Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Unilever insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Aus technischer Sicht wird die Unilever-Aktie kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Der Kurs von 3885,5 GBP liegt aktuell +0,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -1,69 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unilever mit einem Wert von 13,96 auf eine deutliche Unterbewertung hin. Im Vergleich zum Branchenmittel in der "Persönliche Produkte"-Branche, das bei 47,44 liegt, ergibt sich ein Abstand von 71 Prozent. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Unilever liegt aktuell bei 3,92 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von +0,9 Prozent zur Branche erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.