Unilever Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

Der Aktienkurs von Unilever liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um mehr als 5 Prozent niedriger, mit einer Rendite von -2,58 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche, die bei 25,05 Prozent liegt, schneidet Unilever mit 27,63 Prozent deutlich darunter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Unilever in den sozialen Medien signalisieren unterschiedliche Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zudem lassen sich im zurückliegenden Zeitraum drei Handelssignale feststellen, davon 3 gute und 0 schlechte Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Unilever-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3960,66 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 3863 GBP liegt, was einer Abweichung von -2,47 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3871,6 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Unilever nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte, mit einer Differenz von 0,95 Prozentpunkten (3,92 % gegenüber 2,96 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".