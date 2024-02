Unilever Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Unilever wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 20,23 Punkte, was darauf hinweist, dass die Unilever-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral, weshalb das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Mit Blick auf die fundamentale Bewertung ist Unilever im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Persönliche Produkte) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 13,96, was einem Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 43,99 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Unilever-Aktie veröffentlicht. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Unilever, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte Unilever in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,58 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 22,81 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -25,39 Prozent im Branchenvergleich für Unilever. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt Unilever mit einer Rendite von 5,89 Prozent unter dem Durchschnittswert von 3,31 Prozent. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.