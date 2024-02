Unilever Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Aktienkurs von Unilever hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,58 Prozent erzielt, was 5,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt die mittlere jährliche Rendite 22,81 Prozent, wobei Unilever aktuell 25,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Unilever. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Unilever beträgt 29,2 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier dagegen als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält Unilever eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Unilever beträgt 3,92 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 0,6 Prozent über dem Mittelwert liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Unilever eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.