Unilever Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 2 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzungen zu Unilever abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In den letzten vier Wochen gab es 1 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertungen, was zu einer aktuellen Einschätzung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 4320 GBP, was einem potentiellen Anstieg um 6,77 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Empfehlung gewertet wird.

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Meinungen zu Unilever hin, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut"-Aktie führt. Innerhalb des vergangenen Jahres erzielte die Aktie eine Rendite von -2,58 Prozent, was 5,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich der "Persönlichen Produkte" beträgt die mittlere jährliche Rendite 22,03 Prozent, wobei Unilever aktuell 24,61 Prozent darunter liegt und somit als "Schlecht" bewertet wird.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes zu Unilever festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.