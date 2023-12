Unilever Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) verwendet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Unilever beträgt 65, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 66,17, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Unilever-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen jedoch keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 4412,5 GBP, was ein Aufwärtspotential von 17,28 Prozent vom letzten Schlusskurs (3762,5 GBP) bedeutet. Insgesamt erhält Unilever daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Das Sentiment und der Buzz rund um Unilever haben sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Dies basiert auf einer Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, war höher, was ebenfalls positiv bewertet wird. Zusammengefasst erhält Unilever für diesen Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Unilever-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,34 Prozent erzielt, was 1,53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Persönliche Produkte" beträgt die mittlere jährliche Rendite 25,21 Prozent, und Unilever liegt aktuell 19,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.