Unilever Aktie: Nächster Hammer kommt!

Unilever: Aktienanalyse und Anleger-Sentiment

Die Unilever-Aktie bietet derzeit eine Dividende von 3,92 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,96 % nur eine leichte Überbewertung darstellt. Die Differenz von 0,96 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Unilever-Aktie mit 3996 GBP derzeit +3,51 % über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +0,63 % liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen vor allem positiv über Unilever waren. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Tiefgreifende und automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was Unilever insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment einbringt.

Im Branchenvergleich erzielte die Unilever-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,58 %. Vergleichbare Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche stiegen im Durchschnitt um 23,17 %, was zu einer Underperformance von -25,75 % für Unilever führt. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,87 % im letzten Jahr, wobei Unilever um 5,45 % darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.