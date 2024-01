Unilever Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Unilever-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 4044,23 GBP für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3860 GBP, was einer Abweichung von -4,56 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine neutrale Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3826,11 GBP wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche verzeichnete Unilever in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,76 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 25,82 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -31,58 Prozent führt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 6,38 Prozent, wobei Unilever um 12,14 Prozent hinter diesem Durchschnittswert zurückblieb. Diese Unterperformance führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Unilever-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (30,29 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (37,45 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Unilever eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse und den bestätigten Handelssignalen erhält Unilever eine neutrale Einschätzung und eine positive Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Unilever daher von der Redaktion mit einer neutralen Bewertung für die einfache Charttechnik, der Branchenvergleich Aktienkurs und dem Relative Strength Index bewertet.