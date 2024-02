Unilever Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Die Dividendenrendite der Unilever-Aktie beträgt aktuell 3,92 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau. Dies liegt nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,96 Prozent in der Branche der persönlichen Produkte. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Dividendenpolitik von Unilever von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Unilever-Aktie eine Rendite von -2,58 Prozent, was 5,33 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche (2,75 Prozent) liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt durchschnittlich 22,03 Prozent, wobei Unilever aktuell 24,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um Unilever, die in den sozialen Medien diskutiert werden, zeigen eine Häufung von positiven Meinungen in den letzten beiden Wochen. In den Kommentaren und Meinungsäußerungen überwiegen derzeit neutrale Themen. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen von der Redaktion als "Gut" eingestuft, da auch drei Handelssignale in diesem Zeitraum ermittelt werden konnten. Das Ergebnis führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Unilever-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (34,12) ergibt ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Unilever-Aktie als "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Unilever-Aktie bezüglich der Dividendenrendite und der Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird, während die Performance im Vergleich zur Branche unterdurchschnittlich ist.