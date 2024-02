Unilever Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Unilever schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte. Mit einer Differenz von 0,95 Prozentpunkten (3,92 % gegenüber 2,97 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den Relative Strength Index (RSI) zu erhalten. Die Unilever-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der bei 20,23 Punkten liegt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Unilever eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, blieb die Diskussionsintensität über das Unternehmen unverändert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Unilever-Aktie.

Die Aktie der Unilever wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten mit 2 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Die jüngsten Analysen der vergangenen Monate ergeben eine Gesamteinstufung von "Neutral". Das Kursziel für die Aktie der Unilever liegt im Mittel bei 4320 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 7,21 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Unilever die Einschätzung als "Neutral".