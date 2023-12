Unilever Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Die technische Analyse der Unilever-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4055,97 GBP liegt. Der Aktienkurs von 3787 GBP zeigt einen Abstand von -6,63 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 3852,61 GBP, was eine Differenz von -1,7 Prozent ergibt und somit als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Unilever-Aktie liegt bei 55,84, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

Insgesamt wird die Unilever-Aktie daher in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage bei Unilever in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Unilever-Aktie derzeit bei 13 liegt, was bedeutet, dass die Börse 13,97 Euro für jeden Euro Gewinn von Unilever zahlt. Dies ist im Vergleich zu anderen Werten in der Branche eine Unterbewertung, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.