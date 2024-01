Unilever Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unilever liegt derzeit bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 44,07 (Persönliche Produkte) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Unilever auf 4032,54 GBP, während der aktuelle Kurs bei 3761 GBP liegt. Dies führt zu einem Abstand von -6,73 Prozent zum GD200, was eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3819,11 GBP, was zu einem Abstand von -1,52 Prozent führt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Unilever verliefen. Allerdings hat sich in den letzten ein bis zwei Tagen die Stimmung verschlechtert, wodurch die Aktie heute als "Neutral" eingestuft wird. Automatische Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Unilever-Aktie eine Rendite von -5,94 Prozent erzielt, was 12,81 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 29,53 Prozent, wobei Unilever aktuell 35,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.