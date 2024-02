Unilever Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Unilever-Aktie mit gemischten Bewertungen

Unilever weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,92 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,91 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Unilever-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4009,29 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 3855,5 GBP liegt. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Unterperformance von Unilever um 33,28 Prozent im Branchenvergleich und um 12,7 Prozent im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs. Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Dynamik des Aktienkurses. Der RSI für Unilever liegt bei 13,97, was zu einer Bewertung als "Gut" führt, während der RSI25 bei 43,71 liegt und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild mit einer "Gut"-Bewertung für die Dividende und den RSI, einer "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse und einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.