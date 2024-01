Unilever Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Unilever liegt der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage bei 76,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Unilever-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Unilever weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Unilever daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Unilever mit einer Rendite von -5,94 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die "Persönliche Produkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 28,4 Prozent. Auch hier liegt Unilever mit 34,34 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Unilever ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Unilever-Aktie insgesamt mit "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 4412,5 GBP, was einem Aufwärtspotential von 18,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Anleger-Stimmung bei Unilever in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Auch wenn in den vergangenen Tagen negative Themen im Mittelpunkt standen, zeigt die Analyse aus den sozialen Medien insgesamt 3 "Gut"-Signale und keine "Schlecht"-Signale. Basierend auf dieser Analyse erhält Unilever auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.