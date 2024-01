Unilever Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Unilever-Aktie mit einem RSI-Wert von 21,03 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Bei einer Ausdehnung der Betrachtungszeit auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 44, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Unilever als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,36, was 70 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt für die Unilever-Aktie bei 4050,9 GBP liegt, was 5,59 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 3824,5 GBP ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 3839,31 GBP nahe dem aktuellen Schlusskurs und resultiert in einer neutralen Bewertung.

Die Analystenbewertungen für Unilever zeigen insgesamt eine positive Tendenz, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut". Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 15,37 Prozent hin, was ebenfalls als positive Empfehlung interpretiert wird.

Zusammenfassend erhält Unilever aufgrund der verschiedenen Analysen eine insgesamt positive Bewertung.