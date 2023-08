Unilever Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Unilever weist am 10.08.2023, 00:51 Uhr einen Kurs von 4090.5 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Persönliche Produkte" geführt.

Unser Analystenteam hat Unilever auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Unilever. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Als Schlussfolgerung erhalten wir eine "Hold" Bewertung für dieses Kriteriums. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Unilever-Aktie ein Durchschnitt von 4142,95 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4090,5 GBP (-1,27 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (4062,44 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,69 Prozent Abweichung). Die Unilever-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unilever erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Unilever weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,8 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Persönliche Produkte") von 2,99 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,8 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.