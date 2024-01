Unilever Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Die Stimmung und der Buzz um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl und Veränderung der Beiträge über einen längeren Zeitraum können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Dies wurde anhand der Aktie von Unilever untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder die Intensität der Diskussion zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Unilever zeigte kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Daher erhält die Aktie von Unilever bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Unilever mit 3832 GBP nun +0,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -5,29 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Unilever unterhalten. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Konkret handelte es sich um 6 "Gut"-Signale (bei 1 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich zeigte Unilever in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,76 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche stiegen im Durchschnitt um 25,91 Prozent, was zu einer Underperformance von -31,67 Prozent für Unilever führte. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,38 Prozent im letzten Jahr. Unilever lag 12,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.