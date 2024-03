Unilever Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

Die Stimmung unter den Anlegern zur Unilever-Aktie ist derzeit überwiegend negativ, wie unsere Analysten anhand von sozialen Plattformen festgestellt haben. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen in den sozialen Medien rund um Unilever diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Jedoch zeigt die Analyse von Handelssignalen ein konkret berechnetes positives Signal, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird die Stimmung zur Unilever-Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Unilever. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Unilever mehr als normal diskutiert, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit und einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite der Unilever-Aktie bei -2,58 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche in den letzten 12 Monaten von 21,29 Prozent, liegt die Rendite von Unilever mit 23,87 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Unilever-Aktie beträgt derzeit 13,96 und liegt damit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 47. Aus heutiger Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, weshalb sie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält.