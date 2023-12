Unilever Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Analysteneinschätzung für Unilever liegt für die letzten zwölf Monate bei 4 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4412,5 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 17,49 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Unilever-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment für Unilever ist hingegen eher negativ, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Zwar gab es in den letzten Tagen wenig positive oder negative Themen, analysiert man jedoch die kommunikativen Tätigkeiten genauer, so ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Signal.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Unilever-Aktie bei 4064,6 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 3755,5 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3867,85 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf technischer Ebene.

Betrachtet man den Relative Strength-Index, so ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung für die Unilever-Aktie. Der RSI7 liegt bei 74,87, was als "Schlecht" eingestuft wird, und der RSI25 bei 69,68, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf Basis des Relative Strength Indikators ist daher ebenfalls "Schlecht".