Unilever Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Dividendenrendite für Unilever beträgt derzeit 3,72 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3,29 Prozent liegt. Daher hat Unilever von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, weshalb Unilever in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wurde. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis einer "Schlechten" Stimmungsbild führte.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 20,64 Punkte, was darauf hindeutet, dass Unilever derzeit überverkauft ist. Daher wurde die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weder eine Über- noch eine Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Unilever führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Unilever mit 13,36 deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche, die mit 44,02 bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Guten" Einstufung aus fundamentaler Sicht.