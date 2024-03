Unilever Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

Die Aktie von Unilever bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,92 %. Dies liegt 0,95 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt für Persönliche Produkte. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt neutral aus, da die Dividenden nur leicht über dem Durchschnitt liegen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Unilever bei 3955,7 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3835 GBP liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3875,78 GBP, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von neutral.

Die Anleger-Stimmung bei Unilever ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 schlechte und 2 gute Signale, was zu einer positiven Empfehlung führt. Die Anleger-Stimmung wird insgesamt als gut bewertet.

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Unilever in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Entwicklung, weshalb die Aktie von der Redaktion als gut bewertet wird. Die Aktie wurde in etwa normal häufig diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein gutes Rating.