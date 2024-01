Unilever Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Unilever ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen haben sich vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen über die Aktie befunden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" geführt hat. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab dabei 0 negative und 3 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Unilever beträgt aktuell 3,72 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 3,29 Prozent liegt. Daher erhält Unilever in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur "Persönliche Produkte"-Branche hatte Unilever in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,76 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 25,08 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -30,84 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,52 Prozent hatte, lag Unilever um 11,28 Prozent darunter, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Unilever-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 28, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis (53,01) wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Unilever.