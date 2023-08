Unilever-Aktie: +20% nach exklusivem SD-Tipp!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Was Verbraucher an der Supermarktkasse mehr bezahlen müssen, lässt beim Konsumgüterkonzern Unilever (WKN: A0JNE2) die Kassen klingeln. Heute legen die Briten starke Quartalszahlen vor und erhöhen ihren Ausblick. Die Aktie legt in der Spitze um fast +3% auf 47,46 € zu. Und eine nette Quartalsdividende gibt es demnächst auch noch...Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.