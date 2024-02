Unilever ADR-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Unilever liegt der RSI7 aktuell bei 5,38 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Unilever weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unilever-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Unilever mit einem Wert von 13,48 deutlich günstiger als das Branchenmittel und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 44,05, womit sich ein Abstand von 69 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Unilever liegt derzeit bei 3,92 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,91 %. Mit einer Differenz von lediglich 1 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Unilever erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung gezeigt, weshalb auch in diesem Bereich eine "Gut"-Einschätzung erfolgt. Insgesamt wird Unilever also als "Gut"-Wert eingestuft.