Unilever ADR Aktie: Ein unsicheres Investment?

In den letzten Wochen konnte bei Unilever eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies zeigt sich durch positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Insgesamt erhält Unilever daher eine positive Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild.

Die Dividendenrendite von Unilever liegt aktuell bei 3,92 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von +0,9 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Unilever-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung für die Unilever-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4320 GBP, was einem Aufwärtspotential von 11,18 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine positive Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Unilever-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 41, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 56,23, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Unilever.