Unilever ADR Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unilever beträgt derzeit 13,96, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte) von 46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was Unilever auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung einbringt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat ergab sich ein ähnliches Bild mit 1 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Bewertung, was ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 4320 GBP, was einem potenziellen Anstieg der Aktie um 7,95 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Unilever-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Unilever eine Dividendenrendite von 3,92 %, was 0,96 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz rund um Unilever wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Unilever in diesem Bereich.