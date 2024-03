Unilever ADR Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Unilever-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 51,6, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ein "Schlecht"-Rating für Unilever.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Unilever bei 3955,7 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3835 GBP erreicht hat. Dies führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3875,78 GBP, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote "Neutral" für die Unilever-Aktie.

Investoren, die in die Aktie von Unilever investieren, können eine Dividendenrendite von 3,92 % erzielen, was einen Mehrertrag in Höhe von 0,95 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unilever 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.