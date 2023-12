Unilever ADR Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Unilever erhält von der Redaktion eine neutrale Bewertung, da die Dividendenrendite von 3,72 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Persönliche Produkte" weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3 Prozent auf. In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Unilever in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,34 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 25,21 Prozent, was zu einer Unterperformance von -19,87 Prozent für Unilever führt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Unilever um 0,35 Prozent über dem Durchschnittswert von 4,99 Prozent.

Die Analysteneinschätzung für Unilever zeigt in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4412,5 GBP, was einer möglichen Steigerung der Aktie um 17,49 Prozent entspricht. Daher erhält die Unilever-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Das Anleger-Sentiment für die Unilever-Aktie zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden weder stark positive noch negative Themen diskutiert. Diese Entwicklung führt zu einer insgesamt negativen Bewertung des Anleger-Sentiments. Analytische Studien zeigen, dass vor allem negative Signale abgegeben wurden, mit insgesamt 4 schlechten und keinen guten Signalen.

Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".