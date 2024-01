Unilever ADR Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Unilever: Aktienanalyse zeigt gemischte Bewertungen

Der Aktienkurs von Unilever verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,76 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 25,08 Prozent, was zu einer Underperformance von -30,84 Prozent im Branchenvergleich für Unilever führte. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit 5,52 Prozent höher als bei Unilever, die um 11,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert blieb. Diese Unterperformance führte zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In punkto Fundamentaldaten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unilever aktuell bei 13 liegt. Im Vergleich dazu beträgt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" 44, was bedeutet, dass Unilever aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert und zeigte, dass die Unilever-Aktie auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich hingegen ein neutraler RSI-Wert, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für Unilever nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse ergab, dass die Unilever-Aktie sowohl eine "Schlecht"-Bewertung als auch eine "Neutral"-Bewertung erhielt, je nachdem, ob der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) oder der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet wurde.

Insgesamt lässt die Aktienanalyse also gemischte Bewertungen für Unilever erkennen. Während fundamentale Gesichtspunkte auf eine Unterbewertung hinweisen, zeigen die technische Analyse und der Branchenvergleich eine Unterperformance. Anleger sollten daher alle Faktoren sorgfältig abwägen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.