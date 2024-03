Unilever ADR Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Aktienkurs von Unilever verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,58 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der "Persönlichen Produkte"-Branche im Durchschnitt um 23,17 Prozent, was bedeutet, dass Unilever im Branchenvergleich um -25,75 Prozent unterperformt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 2,87 Prozent, und Unilever lag 5,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Unilever daher als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ist Unilever aktuell um +3,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +0,63 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Relative Strength Index (RSI) wird die Unilever aktuell mit einem Wert von 44,49 als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 27, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Einstufung als "Gut" im RSI.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Unilever besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Unilever insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.