Unilever ADR Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die technische Analyse der Unilever-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4064,6 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 3755,5 GBP beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs für 200 Tage bei -7,6 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs für 50 Tage bei 3867,85 GBP, was einem Abstand von -2,9 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Unilever-Aktie ist ebenfalls von Bedeutung. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vorwiegend negative Meinungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die analytische Seite weist darauf hin, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4412,5 GBP, was eine Empfehlung von 17,49 Prozent Anstieg für die Aktie bedeutet. Somit erhält die Unilever-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Unilever 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Persönliche Produkte" als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

