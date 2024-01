Unilever ADR Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage unter den Anlegern in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. An einem Tag wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, während an 13 Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben Anleger auch vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Unilever gesprochen. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen von großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret gab es 4 "Gut"-Signale im Vergleich zu 0 "Schlecht"-Signalen auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen bei Unilever in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Hingegen wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Unilever daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Unilever beträgt derzeit 21,03, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft gilt. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Unilever als unterbewertet, da das KGV mit 13,36 insgesamt 70 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte", der 44,07 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".