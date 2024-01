Unilever ADR Aktie: Was wird das noch werden?

Die Unilever-Aktie wird aus technischer Sicht mit gemischten Bewertungen beurteilt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4016,35 GBP, während der aktuelle Kurs bei 3728 GBP liegt, was einer Abweichung von -7,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 3794,52 GBP, was einer Abweichung von -1,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Unilever-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Unilever-Aktie gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Unilever für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Unilever in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,94 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 28,65 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -34,59 Prozent im Branchenvergleich und einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Unilever um 13,59 Prozent unter dem Durchschnittswert, was erneut zu einer Unterperformance und damit zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Aus fundamentaler Sicht wird die Unilever-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,48 bewertet, was 69 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte". Dies weist auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.