Unilever ADR Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Dividendenrendite für die Unilever-Aktie beträgt 3,92 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,97 Prozent in der Branche für persönliche Produkte liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen der Unilever-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein Bild von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einschätzungen innerhalb eines Monats, was zu einer letzten Bewertung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 4272 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 6,65 Prozent steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist "Gut". Insgesamt erhalten die Analysten Unilever daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Unilever-Aktie beträgt 24,56, was als überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 2, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird, der ein "Gut" zugeordnet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Unilever-Aktie mit 4005,5 GBP +444,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +1613,58 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.