Unilever ADR Aktie: Was ist jetzt angebracht?

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken gegenüber dem Unternehmen Unilever überwiegend negativ. Die Diskussion war von 11 Tagen von negativer Kommunikation geprägt, während an drei Tagen positivere Themen vorherrschten. Die aktuelle Bewertung der Aktie durch die Redaktion lautet daher "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen. Konkret gab es 5 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Unilever-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 4049,73 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 3853 GBP liegt, was einer Abweichung von -4,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 3836,57 GBP, und der letzte Schlusskurs weicht nur um +0,43 Prozent davon ab. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Die Dividendenrendite für Unilever beträgt 3,72 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (3,29) liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt die Analyse langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf. Daher lautet das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Schlecht".