Unilever ADR Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Unilever-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 34,12 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 34,12).

Im Laufe des letzten Jahres haben Analysten 2 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzungen für Unilever abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Kurzfristig betrachtet, liegen 1 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzungen vor, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Unilever-Aktie liegt bei 4320 GBP, was einem Anstieg um 6,77 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Unilever-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -2,58 Prozent erzielt, was 5,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 22,03 Prozent, wobei Unilever aktuell 24,61 Prozent darunter liegt und damit insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Dividendenrendite der Unilever-Aktie beträgt derzeit 3,92 Prozent, was 0,95 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.