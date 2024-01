Unilever ADR Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Aktienkurs von Unilever verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,76 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um 25,45 Prozent, was bedeutet, dass Unilever im Branchenvergleich um -31,21 Prozent unterperformt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 5,39 Prozent, wobei Unilever um 11,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Unilever ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Unilever derzeit eine Dividendenrendite von 3,72 Prozent auf, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 3,06 Prozent liegt. Die geringe Differenz von 0,67 Prozent zum Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Bei der Einschätzung des Sentiments und des Buzz um die Aktie spielt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Unilever zeigte hier interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität stark abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist, was eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unilever derzeit 13,36 und liegt damit um 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Persönliche Produkte"-Branche von 45. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie von Unilever unterbewertet, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.