Unilever ADR Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Unilever betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 57,19 Punkte, was bedeutet, dass Unilever momentan als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 68,5, was zu einem "neutralen" Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für Unilever basiert auf insgesamt 3 Bewertungen von Analysten in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers liegt bei "neutral", bestehend aus 2 "guten", 0 "neutralen" und 1 "schlechten" Meinungen. Im letzten Monat gab es 0 gute, 0 neutrale und 1 schlechte Empfehlung, was kurzfristig zu einem "schlechten" Urteil aus institutioneller Sicht führt. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 4320 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 13,34 Prozent, was zu einer "guten" Empfehlung führt. Somit erhält Unilever für diesen Bereich insgesamt eine "neutrale" Bewertung.

Die Dividendenrendite von Unilever liegt bei 3,92 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Derzeit wird die Aktie als neutrale Investition eingestuft und erhält von der Redaktion eine "neutrale" Bewertung.

In der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für Unilever beträgt sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis ähnliche Werte, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Insgesamt wird Unilever auf Basis der technischen Analyse mit einem "neutralen" Rating versehen.