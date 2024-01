Unilever ADR Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Unilever-Aktie wird derzeit von Analysten positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Obwohl es im letzten Monat keine Updates gab, prognostizieren die Analysten einen durchschnittlichen Kurs von 4412,5 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 17,32 Prozent entspricht. Somit erhält die Unilever-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Unilever mit 3,92 % über dem Branchendurchschnitt für Persönliche Produkte, was einem Mehrertrag von 0,98 Prozentpunkten entspricht. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher neutral bewertet.

Die Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von -5,94 Prozent, was 12,81 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Branchenvergleich "Persönliche Produkte" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 29,53 Prozent, wobei Unilever aktuell 35,47 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen zugunsten negativer Themen verschoben. Dennoch wird die Unilever-Aktie insgesamt positiv bewertet, da vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen.