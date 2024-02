Unilever ADR Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "LatAmGrowth SPAC":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienwert derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Unilever wird anhand des RSI der letzten 7 Tage und des RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 20,23 Punkten, was darauf hinweist, dass die Unilever-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Unilever weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Unilever eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Dividende schüttet Unilever nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Persönlichen Produkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Betrachtet man den Aktienkurs im Branchenvergleich, so ergibt sich eine Underperformance von -25,39 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Persönliche Produkte-Branche. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Unilever um 5,89 Prozent unter dem Durchschnittswert des Verbrauchsgüter-Sektors, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird die Unilever-Aktie basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als "Neutral" bewertet. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Unilever-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.