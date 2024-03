Unilever ADR Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 3 Bewertungen für die Unilever-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Unilever-Aktie. Kurzfristig liegen innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einschätzungen vor. Die Aktie wird daher zuletzt mit einem "Neutral" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von den Analysten durchgeführten Ratings ergibt, liegt bei 4320 GBP. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 11,69 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 3868 GBP. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Unilever somit in diesem Punkt der Analyse ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Unilever-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,58 Prozent erzielt, was 5,13 Prozent unter dem Durchschnitt (2,56 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Persönliche Produkte" beträgt 23,17 Prozent. Unilever liegt aktuell 25,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Unilever-Aktie ein Durchschnitt von 3962,49 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3868 GBP (-2,38 Prozent Unterschied), daher vergeben wir eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (3870,12 GBP) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-0,05 Prozent), was der Unilever-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik einbringt.

Unilever lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Unilever in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".